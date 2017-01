Youtuberka sľúbila, že pri 1 milióne odberateľov zverejní svoje domáce sexuálne video. Čo už dnes ľudia neurobia kvôli peniazom?

Uspieť vo svete Youtube a získať internetovú slávu dnes ani zďaleka nie je také zložité, ako tomu bolo kedysi. Nezáleží až tak veľmi na tom, aký obsah človek produkuje, ale ide skôr o to, akú veľkú senzáciu je schopný vytvoriť. Vlogerke Lene Nersesianovej sa to podarilo na výbornú, keď pred pár dňami zverejnila video s veľavravnou výzvou fanúšikom. Lena povedala, že keď raz dosiahne na svojom kanáli métu 1 milión odberateľov, dobrovoľne na internete zverejní amatérske sexuálne video s ďalším youtuberom menom Adam22.

