Slovenskí neurochirurgovia so svetovou stopou. Ich novú metódu operácie mozgu citujú aj na Harvarde

O tom, že operácie mozgu patria z hľadiska náročnosti výkonu a potencionálnych rizík medzi najkomplikovanejšie, nemusíme zrejme viesť žiadnu polemiku. Neurochirurgom na celom svete patrí absolutórium za prácu, ktorej sa venujú, pretože operovať tkanivo, kde každý milimeter zohráva dôležitú funkciu v ľudskom tele, je náročné fyzicky a iste aj psychicky. Napriek tomu môžeme zodpovedne prehlásiť, že slovenskí lekári patria v tomto odbore medzi svetovú úzku špičku, čo napokon dokumentujú ako rôzne rebríčky, tak aj prestížne odborné časopisy, v ktorých môžeme nájsť články so slovenským rukopisom.

V jednom z vydaní prestížneho Journal of Neurosurgery autori článku - lekári Andrej Šteňo, Michaela Jezberová, Vladimír Hollý, Gabriela Timárová, a Juraj Šteňo poukázali na novú metódiu operácií mozgu, ktorá je bezpečnejšia ako tie prechádzajúce, a to z toho dôvodu, že umožňuje lepšie identifikovať a súčasne zachovať najmenšie cievy, pri ktorých poškodení môže dôjsť k ochrnutiu pacienta. Nezriedka prechádzajú priamo nádorom a keďže cieľom zákroku je odstrániť prítomný patologický nález, sú tým pádom "na rane". Za všetkým stojí 3D ultrazvuk, ktorý je síce bežnou súčasťou výbavy každého podobne špecializovaného pracoviska, no jeho využitie za vyššie spomínaným účelom bolo doteraz veľkou neznámou. Metodika slovenského lekárskeho tímu tak prispeje k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a ešte vyššej úspešnosti pri podobných zákrokoch. Držíme palce.