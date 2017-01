Český startup chce preraziť so špičkovým skateboardom na elektrinu. Pri plnej batérii zvládne prejsť 20 kilometrov

Na prvý pohľad možno pripomína obyčajný longboard, no ako tvrdia jeho ambiciózni tvorcovia z Ostravy, ktorí na ňom pracovali približne tri roky, ich produkt je elektrický skateboard so 4 kilogramovou konštrukciou z pevného a ľahkého karbónu. Prototyp prémiového produktu za zhruba 1 500 eur bol i na nedávnej šou spotrebnej elektroniky v Las Vegas, kde mal vlastne premiéru. Plne funkčný kúsok sa totiž doteraz neobjavil ani na jednom väčšom podujatí podobného zamerania. Kedy sa ale skateboard dostane medzi nás? Web czechcrunch.cz spomína momentálne prebiehajúce jednania s potenciálnymi investormi, od ktorých by mala prísť nemalá finančná injekcia v hodnote jedného milióna dolárov. Startup XTND chce však rovnakú sumu získať aj prostredníctvom populárneho Kickstarteru, kde už počas apríla plánujú spustiť vlastnú crowdfunding kampaň.

Czech startup @getxtnd CEO Mirsolav Perina in Prague ready to launch kickstarter campaign at #ces2017 for 20km-range electric skateboard. pic.twitter.com/w9VnBe4eMa — Gary Shapiro (@GaryShapiro) 20. októbra 2016

Elektrický skateboard od XTND zvládne s plne nabitou batériou približne 20 kilometrovú vzdialenosť, pričom je k dispozícii aj možnosť dokúpiť ďalšie, jednoducho vymeniteľné akumulátory, vďaka čomu sa dojazd, logicky, výrazne predĺži. Plné nabitie trvá niečo okolo jednej hodiny a maximálna rýchlosť môže dosiahnuť až 45 kilometrov za hodinu. Dopĺňanie šťavy navyše prebieha bez použitia káblov, čiže bezdrôtovo. V procese posledných štádií vývoja ale môže ešte prísť k jednej alebo rovno viacerým zmenám, alebo lepšie povedané vylepšeniam, čo zrejme ovplyvní i úspech na spomínanom crowdfunding webe. Súčasťou výbavy je tiež oficiálna mobilná aplikácia pre smartfóny vrátane praktického ručného ovládača rýchlosti, ktorý má za úlohu zvýšiť bezpečnosť pri používaní, pretože jazdiť na celkom rýchlom skateboarde poháňanom elektrickou energiou a popri tom pozerať na displej neznie zrovna najlepšie.