Chcel sa s otcom rozlúčiť dôstojne, a tak na jeho pohreb objednal 50 striptérok

Tung Kuo-cheng, syn taiwanského úradníka sa rozhodol usporiadať poslednú rozlúčku so svojím zosnulým otcom so všetkým, čo k tomu, aspoň podľa neho, patrí. Najal si totiž päťdesiatku striptérok, ktoré počas pohrebu "vystupovali". Nie je to však všetko také plytké, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Podľa Tunga jeho otec miloval život, zábavu, nespútanosť a divokosť, myslel si tak, že by päťdesiat striptérok tancujúcich na strechách áut smútočného pochodu považoval za bombastický fór. Pochod sa nikam neponáhľal - inak desaťminútovú cestu zvládli až za dve hodiny, pritiahli tak pozornosť aj ľudí naokolo, ktorým sa takto naskytol priam nevídaný pohľad. Tung Hsiang zomrel ako 76-ročný a jeho pohreb sa konal v časti Chiayi County.

