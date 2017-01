2 TB kapacita a odolná konštrukcia zo zliatiny zinku. Nový USB kľúč Kingston Ultimate GT posúva hranice

S neustále objemnejšími dátami priamo úmerne rastie i dopyt po čoraz väčších úložiskách. A keďže medzi tie patria aj prenosné USB kľúče, spoločnosť Kingston nenechala nič na náhodu a ešte pred oficiálnym otvorením podujatia CES 2017 predstavila svoje nové eso s až 2 TB alebo 1 TB priestorom, 5 ročnou zárukou a celkom rozmerným telom. DataTraveler Ultimate GT, do ktorého sa nám zmestí až 70 hodín 4K videa, pozostáva z kvalitného kovu (presnejšie zliatina zinku), takže by jeho konštrukciu nemali poškodiť ani tvrdšie pády na zem, a to isté platí o vysokých alebo nízkych teplotách pod nulou. Výrobca tvrdí, že sa bezpečný rozsah pohybuje od tých -40 až do 85 stupňov Celzia. Vzájomná výmena dát medzi zariadením a kľúčom prebieha cez zaužívaný USB štandard vo verzii 3.1, čo pre používateľa znamená naozaj vysokú prenosovú rýchlosť ako pri ich zápise, tak aj pri čítaní. Dostupnosť je hlásená na február 2017. Cenovku ale momentálne nepoznáme, no určite môžeme počítať s poriadne závratnou sumou.

