Ego rapuje v najnovšom pokračovaní ONE DAY WITH v karaoke bare. Sleduj jeho jeden deň, počas ktorého vznikla skladba Fascinujúce

Včera uzrela sveta novinka s názvom Fascinujúce a spolu s ňou aj video, na ktoré sme už nejaký ten mesiac čakali. Ide konkrétne o pokračovanie ONE DAY WITH s Egom, ktoré vznikalo ešte počas leta. Tento formát je pochopiteľne medzi fanúšikmi veľmi obľúbený, keďže tak majú možnosť nahliadnuť do súkromia svojich obľúbených interpretov a vidieť, ako prebieha ich pracovný deň, s kým sa stretávajú a čo zažívajú. V tomto už šiestom pokračovaní máme možnosť sledovať tretinu Kontrafaktu počas celého poobedia a večera, za ktoré stihol navštíviť karaoke bar a následne nahrať vyššie spomínanú skladbu, ktorá je prvou ukážkou z Dalybovho debutového počinu. Dosť bolo zbytočných slov, pohodlne sa usadťe a poďme na to.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.