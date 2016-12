Vianoce sú o rozdávaní. Exploited preto v Bratislave obdaroval okoloidúcich drobnosťami, ktoré im vyčarili úsmevy na tvárach

Peter Altof alias Exploited nás ešte začiatkom tohto roka pravidelne zásoboval rôznymi sociálnymi experimentmi a žartíkmi z našich ulíc. Postupne sa táto tvorba vytrácala, ale Peter si uvedomoval, že najmä interakcie s ľuďmi v uliciach vedia vyčariť najviac úsmevov na tvárach jeho fanúšikov, a tak sa pred Vianocami vydal do tých bratislavských a nezabudol pri tom ani na originálnu vianočnú atmosféru. Navliekol sa do nafukovacieho obleku Santa Clausa, keďže Ježiška zohnať nevedel, a zastavoval okoloidúcich ľudí s tým, že pre nich určite má nejaký darček. Nech to už boli dospeláci alebo maličké deti, Exploited každému daroval nejakú maličkosť a aspoň trochu ich potešil pred samotným Štedrým večerom. Najkrajšie boli jednoznačne situácie, v ktorých sa deťom pri pohľade na darovanú hračku nielenže rozsvietili oči, ale nezabudli ani slušne poďakovať. Exploiteda oceňujeme za milý nápad a veríme, že sa do ulíc v budúcnosti vydá ešte mnohokrát.

