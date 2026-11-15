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Čínsky tím získal titul majstrov sveta v hre League of Legends.Podarilo sa im to prvýkrát po piatich rokoch
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Čínsky tím získal titul majstrov sveta v hre League of Legends.Podarilo sa im to prvýkrát po piatich rokoch

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lol Zdroj: INSTAGRAM/ @LOLESPORTS
lol Zdroj: INSTAGRAM/ @LOLESPORTS
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