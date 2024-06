Radko z Ruže pre nevestu reagoval na údajný vzťah Stanky s politikom Gyimesim. Vraj jej praje všetko dobré

Krátko po skončení šou oznámili Stanka a Radko svoj rozchod. Podľa najnovších informácií má nevesta nový vzťah.

Už je to takmer mesiac od finále obľúbenej šou Ruža pre nevestu. Tohtoročný ženích Radko Urbanyak si spomedzi 18 žien vybral Stanku Lučkovú. Aj napriek tomu, že si v šou rozumeli, krátko po odvysielaní finále oznámili rozchod. Stanka má údajne teraz randiť s politikom Györgym Gyimesim.

Prezradiť ich mali zábery z kuchyne. Stanka sa totiž na Instagrame prihovorila svojim fanúšikom z totožnej kuchyne, akú má vo svojom byte práve Gyimesi. Na adresu ich údajného vzťahu sa vyjadril aj Radko pre denník Plus Jeden Deň.

Stanka chcela pôvodne nový vzťah držať v tajnosti a na prvotné otázky reagovala vyhýbavo. Údajne ju fanúšikovia s novým priateľom videli. Zároveň neskôr zverejnila video z kuchyne, ktorá je identická s tou Gyimesiho.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Stanka🌹 (@stankaluckova.fp)

Radko vraj Gyimesiho nepozná

Keďže všetko nasvedčuje tomu, že Stanka je čerstvo zaľúbená, viacerí čakali na reakciu Radka. Ten po ich rozchode povedal, že najväčším problémom ich vzťahu bola diaľka. Stankino vysvetlenie bolo však iné. Podľa jej slov určite zavážilo aj to, že Radko žije v Nórsku, no zároveň si nedokázala vytvoriť puto. Pripisovala to tomu, že čas na spoznávanie v šou je veľmi krátky a limitovaný.

Radko na adresu Stankinho nového vzťahu reagoval skôr vyhýbavo a stručne. Povedal však, že jej praje. „Keďže už takmer 15 rokov žijem v zahraničí, pána Gyimesiho nepoznám. Stanke úprimne želám len to najlepšie, aby bola v živote šťastná a spokojná,“ povedal Radko pre Plus Jeden Deň.

György Gyimesi je exposlancom Národnej rady. Do parlamentu sa dostal v roku 2020 na kandidátke Matovičovho hnutia OĽaNO. Neskôr vstúpil do strany Aliancia, ktorá sa angažuje v otázkach práv maďarskej menšiny. Tá sa však v septembrových voľbách do parlamentu nedostala.