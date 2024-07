Študuj, čo má zmysel na Zelenej univerzite – SPU v Nitre

Ktorá slovenská univerzita sa môže pochváliť tým, že má vlastný malý pivovar, jazdecké centrum, vivárium aj potravinový inkubátor na vývoj a produkciu vlastných inovatívnych potravín?

No predsa Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre! SPU vyrába vlastné vína, pivo aj zdravé sušienky, pestuje plodiny a chová hospodárske zvieratá vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku. Navyše, SPU je viac ako len univerzita. Okrem kvalitného štúdia ti ponúka aj širokú škálu športových a voľnočasových aktivít.

Po škole si môžeš zaplávať v modernom univerzitnom bazéne, zacvičiť v posilňovni, pridať sa k sokoliarom či ku kynológom alebo si oddýchnuť v krásne zakvitnutej botanickej záhrade. SPU patrí k špičke medzi slovenskými univerzitami v oblasti medzinárodných vzťahov a je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú v rámci svojho štúdia zozbierať skúsenosti aj v zahraničí prostredníctvom výmenných pobytov a stáží.

Máš rád prírodu a všetko, čo s ňou súvisí? Zaujíma ťa farmárčenie, ekológia, klíma, trvalá udržateľnosť, kone, zdravá výživa a potraviny, biotechnológie, záhradná architektúra, vinárstvo či regionálny rozvoj? Alebo skôr ekonomika a manažment, automobily či moderná technika? To všetko a ešte oveľa viac môžeš študovať na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre – univerzite, ktorá sa nie nadarmo hrdí prívlastkom „Zelená univerzita“.

Je totiž najúspešnejšou slovenskou univerzitou v celosvetovom rebríčku Green Metric, ktorý posudzuje výkonnosť univerzít v udržateľnosti a v realizovaných environmentálnych opatreniach. O jej kvalitách svedčí aj to, že sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch TOP svetových univerzít a medzi slovenskými univerzitami obsadzuje popredné miesta.

Ako absolventka/absolvent SPU máš navyše budúcnosť istú! Slovenská poľnohospodárska univerzita je totiž v top päťke slovenských univerzít podľa záujmu firiem o absolventov. Vyplýva to z rebríčka slovenských univerzít, ktorý zostavil pracovný portál Profesia.sk na základe prezretí 18 600 životopisov absolventov firmami v roku 2023. Technická fakulta SPU je zároveň deviatou najvychytenejšou fakultou na Slovensku z pohľadu záujmu o absolventov.

SPU ti ponúka kvalitné zázemie. Každý študent bakalárskeho štúdia, ktorý o to požiada, dostane ubytovanie na vynovenom internáte s možnosťou celodenného stravovania. Študentky mamičky môžu prihlásiť svoje dieťa do univerzitnej materskej školy Klások. Na SPU môžeš využívať aj modernú univerzitnú knižnicu, coworkingové centrum, chillovať v chill zóne alebo si spraviť vodičák v univerzitnej autoškole Akadémia s cenovým zvýhodnením pre študentov.

Buď super vedátor!

Ak ťa baví veda, na SPU máš vytvorené tie najlepšie podmienky v univerzitnom výskumnom centre AgroBioTech, vybavenom špičkovým prístrojovým vybavením. Na SPU pôsobí tím vývojárov, ktorí so svojimi vynálezmi mobilných robotov zbierajú jedno ocenenie za druhým. Slovenská poľnohospodárska univerzita nedávno otvorila aj prvý potravinový inkubátor na Slovensku, ktorého poslaním je vývoj inovatívnych a zdravých potravín.

Priestor pre rozvoj talentov v oblasti dizajnu, architektúry, marketingu a reklamy ti ponúka Kreatívne centrum SPU, vybavené najmodernejšími technológiami. Jeho súčasťou sú napríklad dizajnérske dielne, architektonické ateliéry, drony či filmové a reklamné štúdio. Úplným unikátom je jaskyňa virtuálnej reality, najväčšia v strednej Európe. Štruktúru univerzity dopĺňa nedávno otvorené Envirocentrum, ktoré sa venuje témam súvisiacim s klimatickou zmenou a extrémami počasia.

Na SPU sa nudiť nebudeš!

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite ti rozhodne nuda nehrozí! Centrum univerzitného športu ti ponúka množstvo športových programov výkonnostnej a vrcholovej úrovne. Univerzitní športovci reprezentujú nielen univerzitu, ale aj Slovensko v basketbale, vo volejbale, florbale či v jazdectve a sú tiež majstrami Európy v silovom trojboji.

Okrem športu nechýba ani pestrá paleta mimoškolských aktivít a záujmových krúžkov. Pridaj sa k Sokoliarom sv. Svorada, do folklórneho súboru Zobor, do kynologického alebo poľovníckeho krúžku, do študentského mediálneho centra či študentských spolkov. Ak si milovníkom zvierat, určite oceníš, že v areáli SPU nájdeš muflóny a daniele (v botanickej záhrade), plazy (vo viváriu), dravce (v sokoliarni), psíky (v psiarni) aj kone (v jazdeckom centre). Nitra je navyše „mesto mladých“ s dvoma univerzitami a množstvom príležitostí pre študentov na trávenie voľného času.

SPU je cool! Daj svojej budúcnosti zelenú aj ty a pridaj sa k nám. Klikni na podnazelenu.sk a podaj si prihlášku do 15. júla.