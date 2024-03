Jennifer z Ruže pre nevestu ešte minulý rok hviezdila vo švajčiarskej verzii šou. Dotiahla to až na 3. miesto

Účastníčka tohtoročnej Ruže má už s formátom bohaté skúsenosti.

Výraznou účastníčkou tohtoročnej Ruže pre nevestu je aj Jennifer. Tá sa o srdce Radka rozhodla poriadne zabojovať už pri prvom stretnutí. Potenciálneho ženícha zasypala komplimentmi a ten vyzeral, že to ocenil. Jennifer však nie je v tejto šou žiadnym nováčikom. Vo švajčiarskej verzii sa prebojovala až na tretie miesto. Informovala o tom TV Markíza. Zahraničná verzia šou sa vysielala koncom minulého roka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Die Bachelorette (Schweiz) (@bachelorschweiz)

Švajčiarsky ženích potenciálne nevesty oklamal

V rozhovore pre televíziu Markíza Jennifer priznala, že švajčiarsky formát sprevádzal škandál. „Vo Švajčiarsku mi to nevyšlo, čo som bola aj rada, pretože vyšlo najavo, že švajčiarsky ženích mal po celý čas frajerku, ktorá naňho doma čakala. Doteraz sa o tom síce polemizuje, ale my vieme, ako to bolo.“





V rozhovore prezradila aj to, aká je jej motivácia v slovenskej verzii šou: „Kamarát sa ma potom spýtal, či to nechcem skúsiť aj v slovenskej Ruži. Po čase som si zároveň uvedomila, že neviem byť s nikým iným ako so Slovákom, tak som si povedala, prečo nie.“

Pre Markízu povedala aj to, že je podľa nej úroveň slovenskej verzie oveľa vyššia ako vo Švajčiarsku. Na slovenskú produkciu nešetrila chválou a podotkla, že sa majú Švajčiari čo učiť.