V Číne predstavili skutočný neviditeľný plášť ako z Harryho Pottera. Nie je to mágia, ale veda

Čínsky vedec posunul technológiu na úplne novú úroveň. Vynašiel „neviditeľný“ materiál, ktorý je skoro ako z Harryho Pottera.

V Číne predstavili prvý „neviditeľný“ plášť na svete. Na záberoch z výskumnej akcie Super Night of Science muž v sprievode dvoch asistentov ukázal zvláštny priesvitný materiál – keď ho naklonili o 90 stupňov, mužova dolná časť tela úplne zmizla.



Za vynálezom stojí vedec z Čínskej akadémie vied v Pekingu Chu Junhao, uvádza server Indy100. „Kúzelný“ plášť údajne funguje na základe materiálov, ktoré manipulujú so svetlom a vytvárajú dojem neviditeľnosti.

„Ako vo svete ľudí, tak v prírode medzi zvieratami existuje veľa ‚neviditeľnosti‘ a nie je to mágia, je to veda,“ povedal Junhao na konferencii.



Vynález podľa denníka The Indian Express začína novú éru, v ktorej sa hranica medzi viditeľným a neviditeľným čoraz viac stiera. Jednou z najzaujímavejších vyhliadok budúcnosti je možnosť vytvorenia neviditeľných miestností. To by mohlo spôsobiť revolúciu v bezpečnostných opatreniach a umožniť diskrétne sledovanie a tajné operácie na novej úrovni.