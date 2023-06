Na Voyo prichádza nová fantasy miniséria Vedma. Tešiť sa môžeš na Gabrielu Marcinkovú v zápornej úlohe aj na premiéru Annet X

Už v piatok 16. júna si budeš môcť pozrieť na streamovacej platforme Voyo prvý diel česko-slovenskej minisérie Vedma.

Je výnimočná v tom, že ide o žáner fantasy, ktorý je v našich končinách stále v plienkach. Oživiť sa ho podarilo scenáristke a producentke Adriane Kronerovej a jej synovi, režisérovi Jakubovi Kronerovi (v minulosti sa spolu podieľali napríklad na seriáloch Milenky, Kuchyňa či na filmovej sérii Šťastný nový rok). Uvidíme dokopy päť dielov.

„Príbeh je o konflikte dobra a zla, alebo lepšie povedané o konflikte svetla a temnoty. Na jednej strane je rodina bývalého alchymistu Filipa, ktorý spolu s deťmi žije už 400 rokov. Ich dlhovekosť a moc pramenia z využívania ľudského strachu, nenávisti či bolesti. No a proti nim stoja bytosti svetla, ktoré nepochádzajú z tohto sveta,“ vysvetlila pre Markízu producentka a scenáristka Adriana Kronerová.





Scenár vznikal až rok

Vedmu vraj písala rok, no témam, ktoré sa snažila do minisérie dostať, sa venuje už dlho. Podľa jej slov len hľadala spôsob, ako ich spracovať. Režisér Jakub Kroner, ktorý momentálne nakrúca dva celovečerné filmy Lóve 2 a Miki o slovenskom kráľovi podsvetia Mikulášovi Černákovi, priznal, že nakrúcanie Vedmy bolo náročné, no od začiatku vedel, že to bude výzva.

„Na vizuálne efekty som si vybral slovenskú spoločnosť, s ktorou som už v minulosti pracoval na nejakých projektoch a chcel som im dať príležitosť robiť na niečom väčšom. Väčšina trikov sa robí v zahraničí, v Českej republike, ale ja som práve chcel ukázať, že aj na Slovensku sú štúdiá, ktoré dokážu robiť kvalitné triky,“ povedal režisér.

Dlhé váhanie a herecká premiéra

Postavu Vedmy si zahrala Antónia Lišková. Podľa nej je príbeh minisérie veľmi aktuálny. „Je o našej civilizácii, o našom svete. Vlastne sú tam dva – sú však navzájom také prepojené, že keď zničíme jeden, zničí sa aj druhý. Myslím, že v príbehu Vedmy je to veľmi aktuálne a krásne opísané. Keď sa nad tým človek zamyslí, ono je to naozaj pravda, že všetko, čo si myslíme, že je fantasy, je tak smutne reálne,“ povedala herečka.