Disney+ v máji? Ďalší dôkaz o tom, že bez nových seriálov od Star Wars a Marvelu táto streamingová služba za veľa nestojí

Na Disney+ ťa v máji čakajú 3 väčšie premiéry.

Disney+ je najslabšia streamingová služba, ktorá produkuje až príliš veľa obsahu pre deti a nenáročných. Nebyť bohatého katalógu pozostávajúceho z animákov od Disney, Pixaru a filmov od štúdií Disney (Fox, Marvel, Lucasfilm...), museli by sa spoliehať na nový obsah, ktorého je veľmi málo.

Ich program zachraňujú seriály zo sveta Marvelu a Star Wars, ale ani tých nie je veľa a málokedy stoja za pozornosť diváka. Podobne na tom bude aj májový program.

Ed Sheeran: The Sum Of It All – 3. 5.

Dokument o živote Eda Sheerana ponúkne doteraz nevidené zábery z jeho súkromného života, koncertov, vymýšľania textov a hudby celkovo. Ak máš rád speváka, tento dokument ti rozhodne rozšíri obzory.

Star Wars Visions – Volume 2 – 4. 5.

Animovaný projekt Visions, pre ktorý rôzne štúdiá z celého sveta pripravujú krátke animované filmy, mal veľa potenciálu. Prvá séria však bola veľkým sklamaním, keďže okrem 2-3 skvelých kraťasov ponúkla najmä nezaujímavý a priemerný obsah. Druhá séria vyzerá z hľadiska vizuálu úchvatne, ale trailer môže byť klamlivý a finálne krátke filmy môžu byť opäť len priemerné.

Na niektoré animované, krátke filmy sa však tešíme, pretože ich pre druhú sériu vytvorili aj také štúdiá ako Cartoon Saloon (Wolfwalkers), Aardman (Slepačí úlet) či Studio Mir (The Legend of Korra).





American Born Chinese – 24. 5.

Fantasy seriál je o tínedžerovi Jinovi Wangovi (Ben Wang), ktorý má problémy usporiadať si svoj študentský život s tým, ktorý ho čaká doma. Všetko sa zmení, keď stretne novú študentku, ktorá ho zatiahne do boja medzi čínskymi mytologickými bohmi. V seriáli si zahrali aj Michelle Yeoh, Ke Huy Quan či James Hong z Everything, Everywhere, All at Once.