PREHĽAD: Košické letisko zverejnilo nový letový poriadok. Do týchto destinácií budeš môcť letieť za pár eur.

Košické letisko v tlačovej správe informovalo o novom letnom letovom poriadku. Východ Slovenska poteší najmä viac letov do Prahy a Londýna. Do Košíc sa vrátili letecké spoločnosti LOT a Eurowings.

Poľský národný dopravca LOT prevádzkuje šesťkrát týždenne obľúbenú linku do Varšavy. Táto linka spája Košice aj s destináciami v Európe, Ázii, Afrike aj Severnej Amerike. Od 1. mája sa vracia aj spojenie Košíc s nemeckým Düsseldorfom. Do tohto mesta bude lietať letecká spoločnosť Eurowings dvakrát za týždeň.

Spoločnosť Ryanair navýšila počet letov do hlavného mesta Českej republiky. V apríli do Prahy lieta až päťkrát do týždňa. Na londýnske letisko Londýn Luton sa bude leteckou spoločnosťou Wizz Air letieť až šesťkrát týždenne a na letisko Stansted vypravuje Ryanair každý týždeň päť letov. Celkovo sa bude do Londýna letieť takmer každý deň v týždni dvakrát denne.

Dovolenkové destinácie

Letná sezóna sa začne na košickom letisku už 26. apríla. V tento deň ponúka letisko let do egyptskej Hurgady, no počas celej sezóny je naplánovaných viac ako 550 charterových letov do deviatich destinácií v Turecku (Antalya), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos), Chorvátsku (Brač), Egypte (Hurgada, Marsa Matruh), Tunisku (Monastir) a na Cypre (Larnaka). Zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr.

Letný letový poriadok 2023 na Letisku Košice:



LOT Poľské aerolínie 6× týždenne do Varšavy a ďalej v rámci ich širokej siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Ázii

Austrian Airlines 11× týždenne do Viedne a ďalej v rámci ich širokej siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Karibiku

Ryanair do destinácií: Londýn Stansted (5× týždenne), Praha (4× – 5× týždenne), Liverpool (2× týždenne), Dublin (2× týždenne)

Wizz Air do destinácie Londýn Luton (6× týždenne)

Eurowings do Düsseldorfu (2× týždenne od 1. 5. 2023)

