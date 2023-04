FOTO: V centre Marseille sa zrútila budova, v troskách našli dve telá

V centre Marseille sa v nedeľu v noci zrútila štvorposchodová budova. Pravdepodobnou príčinou zrútenia bol výbuch plynu, pričom obyvatelia hlásili silný zápach plynu. Záchranári v troskách budovy v pondelok objavili dve telá. Pokúšajú sa nájsť najmenej šesť ďalších nezvestných ľudí, a aj po viac ako 24 hodinách desiatky hasičov stále bojujú s požiarom, ktorý brzdí pátracie operácie.

„Vzhľadom na konkrétne ťažkosti pri zásahu bude vyťahovanie (tiel) nejaký čas trvať,“ uviedol hasičský zbor vo vyhlásení, v ktorom oznámil nájdenie tiel. Záchranári sa nevzdávajú a veria, že nájdu preživších, povedal starosta Marseille Benoit Payan a mieste nešťastia.

