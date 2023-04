Polícia ohlásila bezpečnostné opatrenia k futbalovému derby Spartak – Slovan. Na verejný poriadok budú dohliadať stovky policajtov

OK

V nedeľu od 15.00 h do 18.00 h pre bezpečnostné opatrenia k futbalovému derby Spartak – Slovan uzavrú Kollárovu ulicu v Trnave.



Polícia pripravuje aj ďalšie kroky, na bezpečnosť a verejný poriadok budú dohliadať stovky policajtov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Organizátor označil zápas opäť za rizikový.



„Nasadení budú predovšetkým príslušníci služby poriadkovej polície. O policajné posily sme požiadali aj susedné kraje a policajtov z oddelenia služobnej kynológie a hipológie,“ uviedla. Upozornila na to, že časové obdobie uzatvorenia Kollárovej ulice sa môže zmeniť podľa aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie.



„Dôrazne žiadame fanúšikov oboch klubov, aby sa zdržali nešportového správania, vyhli sa vzájomným provokáciám a konfliktom. Pripomíname, že v prípade protiprávneho konania hrozia previnilcom vyššie sankcie a na mieste im policajt môže uložiť pokutu až do 1000 eur,“ doplnila Linkešová.





