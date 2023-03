Už 30-tisíc slovenských žiakov požiadalo o príspevok 350 € na notebook. Zaregistruj sa aj ty, ak spĺňaš tieto podmienky

OK

Viac ako 152 000 žiakov základných a stredných škôl môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového notebooku či tabletu. Po prvom mesiaci od spustenia projektu Digitálny žiak o príspevok požiadalo viac ako 30 000 žiakov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s Digitálnou koalíciou zároveň rozširujú okruh cieľových skupín. Tu si môžeš overiť, či máš na príspevok nárok.

Nárok na príspevok bude mať po novom aj takmer 3 000 žiakov piateho ročníka osemročných vzdelávacích programov. Najväčší záujem o príspevok je zatiaľ medzi prvákmi stredných škôl.

Najväčší záujem majú prváci na strednej

„V systémoch aktuálne evidujeme viac ako 19 000 registrácií žiakov prvého ročníka stredných škôl, druhou najpočetnejšou skupinou sú žiaci, ktorí pochádzajú z domácností, ktorých príjem nedosahuje 60 % medián príjmu,“ vysvetlil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová poznamenala, že záujem o príspevok je najlepším dôkazom zmysluplnosti projektu, ktorý pomôže 152 000 deťom plnohodnotne sa zapojiť nielen do vyučovania, ale aj do bežného života dnešnej digitálnej doby. „Verím, že túto šancu využijú všetci žiaci, ktorých sa táto revolučná schéma podpory týka,“ doplnila.

Sumu 350 eur na nákup nového notebooku či tabletu budú môcť získať aj žiaci piateho ročníka osemročných vzdelávacích programov. „Ide predovšetkým o žiakov piateho ročníka (kvinty) osemročných gymnázií či študentov konzervatórií alebo starších dobiehajúcich študijných programov, napríklad na športových a iných odborných školách,“ spresnil Lelovský. Požiadavka na rozšírenie oprávnených skupín používateľov v rámci projektu Digitálny žiak prišla od Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR.

O príspevok môžeš požiadať do júna

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk.

„Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami, je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ uviedol Lelovský. MIRRI SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR testuje technické riešenie overovania údajov žiakov a ich zákonných zástupcov. S overovaním dát by sa malo začať v priebehu budúceho týždňa.

„Cieľom nášho odvážneho projektu je, aby všetci žiaci a študenti boli pripravení na digitálnu dobu a aby sa mohli úspešne uplatniť pri ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní,“ uzavrela Remišová.

