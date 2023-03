Veľká rana pre vodičov? Je to definitívne, v EÚ od roku 2035 končia spaľovacie motory, ktoré produkujú emisie.

OK

Členské štáty Európskej únie v utorok definitívne schválili prelomový zákon o ukončení predaja nových áut, ktoré produkujú emisie oxidu uhličitého, v roku 2035 po tom, čo Nemecko získalo výnimku pre autá poháňané syntetickými palivami.

Ministri energetiky EÚ v utorok odsúhlasili legislatívu, v rámci ktorej bude od roku 2035 možné v európskom bloku zaregistrovať len nové autá a dodávky poháňané klimaticky neutrálnymi palivami. Oznámila to švédska ministerka energetiky Ebba Buschová.

Hlasovanie ministrov bolo odložené o niekoľko týždňov, keďže Nemecko na poslednú chvíľu požiadalo o výnimku pre tzv. e-palivá. Brusel a Berlín nakoniec cez víkend dosiahli kompromis. Európska komisia sa zaviazala, že vytvorí legálnu cestu pre predaj nových áut so spaľovacími motormi, ktoré budú jazdiť na klimaticky neutrálne palivá.

Čo to znamená pre vodičov?

Podľa nového zákona všetky nové predávané autá budú musieť mať od roku 2035 nulové emisie CO 2 . Zároveň musia mať od roku 2030 o 55 percent nižšie emisie CO 2 v porovnaní s úrovňami z roku 2021. Ciele sú navrhnuté tak, aby podporili dekarbonizáciu nových vozových parkov v Európe.

Očakávalo sa, že politika EÚ znemožní predaj áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Ale výnimka, ktorú získalo Nemecko, ponúka potenciálnu záchranu tradičným vozidlám.

E-palivá sa vyrábajú syntézou zachytených emisií CO 2 a vodíka vyrobeného pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Sú považované za uhlíkovo neutrálne, pretože CO 2 uvoľnené pri spaľovaní paliva je vyvážené CO 2 odstráneným z atmosféry pri výrobe paliva.

Kontroverzné e-palivá môžu byť extrémne drahé

Využitie e-palív je však veľmi kontroverzné, keďže ich cena bude podľa expertov vysoká. Výnimka pre e-palivá tak pomôže najmä producentom drahých športových vozidiel Porsche a Ferrari, ktorí patria k ich zástancom, keďže syntetické palivá predstavujú pre nich spôsob, ako sa vyhnúť ťažkým batériám.

Proti zákonu hlasovalo Poľsko. Taliansko, Bulharsko a Rumunsko sa zdržali hlasovania. Poľsko označilo zákon za nereálny a uviedlo, že hrozí zdraženie áut, zatiaľ čo Taliansko chce, aby aj autá na biopalivá dostali výnimku po roku 2035.

