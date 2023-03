PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer, Demokrati sa pohybujú na hranici zvoliteľnosti.

Nový volebný prieskum agentúry Focus zverejnený v relácii Na telo ukázal, že by s výsledkom 17,6 percenta v najbližších voľbách vyhrala opozičná strana Smer-SD. Nasledoval by Hlas so ziskom 17,1 percenta a treťou najsilnejšou stranou by bolo mimoparlamentné Progresívne Slovensko s podporou 12,1 percenta voličov.

Najviac si v marcovom prieskume polepšili opozičné a mimoparlamentné strany. Hnutie Republika už oslovilo 9,6 percenta opýtaných, darilo sa aj strane KDH, ktorá by sa do parlamentu dostala so ziskom 5,8 percenta.

Naopak, najväčší prepad zažívajú terajšie vládne strany. OĽaNO by skončilo pred bránami parlamentu s výsledkom 4,3 percenta. Novozaložená strana Demokrati na čele s Eduardom Hegerom by bola podľa aktuálnych nálad v spoločnosti na hranici zvoliteľnosti s výsledkom 5 percent. Na podobnej úrovni sa pohybuje aj Sulíkova SaS, ktorá získala len 5,1 percenta.

