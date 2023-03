Cestujúci sa sťažuje na známu leteckú spoločnosť. Zaslala mu bezpečnostný kód s vulgárnou nadávkou

Joseph z Chessingtonu si chcel minulý víkend, 19. marca, vytvoriť účet na stránke známej nízko-nákladovej leteckej spoločnosti Ryanair. Chcel si na stránke kúpiť letenky, aby mohol navštíviť svojich príbuzných. Pri registrácii mu však prišiel potvrdzovací mail, ktorý ho šokoval natoľko, že Joseph situáciu začal okamžite riešiť so spoločnosťou, píše LADbible.

V potvrdzujúcom emaile prišiel 43-ročnému mužovi bezpečnostný kód v tvare „d9cuntg5“. Kód obsahoval spojenie písmen, ktoré vytvárali anglický vulgarizmus "c*nt". Do slovenčiny ho môžeš voľne preložiť ako k**va.

Muž bol kódom pohoršený, pričom hovoril, že v obore, v ktorom pracuje, existujú filtre, ktoré nedopustia, aby sa niečo takéto stalo.

„Bol som šokovaný, že tak obrovská spoločnosť nemá zavedené správne opatrenia. Myslím si, že je to jednoznačne neprijateľné a veľmi urážlivé. Človek nikdy nevie, ku komu sa takéto slová dostanú, iných ľudí by to mohlo uraziť omnoho viac,“ hovorí o vzniknutej situácii Joseph.

Muž vo vyjadrení apeluje aj na to, že sa takéto slová môžu jednoducho dostať aj k deťom. Neplnoletí by podľa neho takéto neslušné výrazy čítať nemali. Takisto hovorí, že spoločnosť Ryanair by mala posilniť svoje IT systémy, aby sa niečo podobné v budúcnosti nestalo.

Ryanair vinu necíti

Zatiaľ čo Joseph o svojom probléme povedal niekoľkým známym a uviedol, že sa spoločnosti plánuje v budúcnosti vyhýbať, kde sa len dá, Ryanair reagoval na situáciu pokojne. Vinu pri tejto situácii necíti.

„Tento zákazník nedostal ‚nevhodné slovo prostredníctvom e-mailu ako svoj bezpečnostný kód‘. Ide o štandardný mechanizmus bezpečnostného kódu, pri ktorom zákazníci dostávajú náhodnú sekvenciu písmen a číslic vygenerovanú pomocou tretej strany na overenie prístupu k ich účtom," povedal pre LADbible hovorca leteckej spoločnosti.

