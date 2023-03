PRIESKUM: Slováci chcú byť členmi EÚ. Nepáči sa im však rast cien potravín a životných nákladov, z ktorého obviňujú Úniu.

Až 70 % Slovákov podporuje členstvo krajiny v EÚ. Len jedna tretina si myslí, že by Slovensko dokázalo budúcnosti čeliť lepšie, ak by bolo mimo EÚ.

S členstvom Slovenska v Európskej únii súhlasí takmer 70 percent Slovákov. Viac ako tretina pripúšťa, že by krajina v budúcnosti mohla alebo mala z EÚ vystúpiť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v piatok zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.



Výsledky prieskumu ukázali nárast negatívneho vnímania EÚ, ako aj rozšírenosti názorov, že by Slovensko dokázalo budúcnosti čeliť lepšie, ak by bolo mimo EÚ. „Zároveň vidíme rastúcu polarizáciu EÚ podporných a EÚ odmietavých postojov. Nárast negatívneho sentimentu sa premieta aj do dôvery k EÚ a jej inštitúciám,“ skonštatovala eurokomisia. Podotkla, že v porovnaní so Slovenskom je medzi obyvateľmi EÚ vnímaná Únia pozitívnejšie.

Problémom Únie je podľa Slovákov rast cien

Ako najzásadnejší problém vnímajú Slováci rastúce ceny, infláciu a náklady na život. Za jeden z dvoch hlavných problémov ho vybrali až dve tretiny obyvateľov. „Táto téma je vnímaná ako najväčší problém aj v EÚ27, avšak v porovnaní so Slovenskom ju menovalo menej Európanov,“ spresnila Komisia. Druhou oblasťou, ktorú Slováci vnímajú ako najproblematickejšiu, sú dodávky energií.



Prieskum poukazuje aj na nízku dôveru obyvateľov voči kľúčovým ústavným inštitúciám ako parlament a vláda SR. Podľa výsledkov im dôveruje len 14 percent Slovákov. Málo tiež dôverujú súdom, polícii či armáde.

