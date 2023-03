Obrovská hanba pre Slovensko, tvrdí europoslanec. Klusa neodporučili na pozíciu s platom 20-tisíc eur, nepodporil ho nikto

OK

Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v stredu odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov. Proti bolo 20 členov, nikto nehlasoval za a traja sa hlasovania zdržali.

Klusovi, bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí, preto zrejme ujde pozícia s mesačným platom okolo 20-tisíc eur. Po vypočutí vo výbore bude čeliť hlasovaniu priamo v pléne Európskeho parlamentu, ktoré definitívne rozhodne, či pozíciu získa alebo odíde naprázdno.

Český poslanec europarlamentu Tomáš Zdechovský tento výsledok hlasovania na Twitteri označil za veľkú hanbu pre Slovensko.

Omlouvám se, ale tohle jsem nikdy v @EP_BudgControl nezažil. Kandidát ne pozici EU auditora nezískal jediný hlas. Pro #Slovakia obrovská ostuda. Kandidát nepřesvědčil jediného poslance o své odborné kvalifikaci. https://t.co/N3Agkddb85 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 22, 2023

O stiahnutie Klusovej nominácie už požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera aj prezidentka Zuzana Čaputová. Premiér podľa Denníka N vraví, že Klus sa má k výsledkom hlasovania postaviť čelom. „Hlasovanie hovorí jasne, čísla rozhodli. Preferujem postoj, že vyhrať majú tí najlepší,“ povedal.

Nemá prax, ale ani kvalifikáciu

Politológ Klus bol dlhé roky členom SaS a nemá finančné či audítorské skúsenosti. Dvor audítorov je pritom kontrolný orgán, ktorý má za úlohu sledovať, či sa dane v EÚ používajú v jednotlivých inštitúciách Únie zákonne.

Základnou podmienkou je prax, no ak ju kandidát nespĺňa, musí byť na funkciu dobre kvalifikovaný. To sa v prípade Klusa podľa výboru nepreukázalo. Na výbore nepresvedčil ani jedného člena, ktorý by zaňho hlasoval, čo sa doposiaľ v Európskom dvore audítorov nestalo.

Európsky parlament bude hlasovať o odporúčaní výboru na nasledujúcej plenárnej schôdzi v Bruseli, ktorá sa uskutoční 29. až 30. marca.

