PREHĽAD: Slováci si užijú teploty takmer ako v lete až do konca týždňa.

Teploty tento týždeň prekonávajú maximá, hneď po oficiálne prvom jarnom dni stúpajú každým dňom a inak tomu nebude ani v závere týždňa. Vo štvrtok a piatok meteorológovia očakávajú teploty až na úrovni 22 stupňov Celzia.

Už dnes (v stredu 22. marca) sa na niektorých častiach Slovenska vyšplhali teploty nad 20 stupňov Celzia. V Senci namerali až 20,3 °C. Vo štvrtok sa má denná teplota vyšplhať na 21 °C a v piatok až na 22 °C. „Naše územie od juhozápadu ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Po jej zadnej strane k nám dnes bude prúdiť teplý vzduch od západu až juhozápadu,“ informuje iMeteo.sk. Teploty sa podľa meteorológov vyšplhajú nad hranicu dlhodobého normálu.

Vo štvrtok má pretrvať prevažne jasné až polojasné počasie, no v piatok a sobotu sa už na niektorých miestach môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Vysoké teploty má už na budúci týždeň opäť vystriedať chladnejšie počasie, od pondelka až do stredy by denné maximá nemali prekonať hranicu 10 stupňov Celzia.

Vývoj počasia v nadchádzajúcich dňoch až do začiatku apríla. Zdroj: iMeteo.sk

