Premiér Heger chce, aby prepustenie Hossua dodatočne preskúmal minister spravodlivosti. Z väzenia vyšiel už po 3 rokoch

Premiér Eduard Heger požiadal ministra spravodlivosti Viliama Karasa, aby preskúmal podmienečné prepustenie odsúdeného Juraja Hossua, uviedol to v diskusii Denníka N.

Karas predtým povedal, že rozhodnutie súdu rešpektuje, pretože sudca Martin Floriš podľa neho zvážil všetky zákonné dôvody a riadne uplatnil trestný poriadok.

Hossu je odsúdený za vraždu Filipínca Henryho Accordu, ktorého na smrť dokopal v centre Bratislavy v roku 2018. V stredu 22. februára ho Okresný súd v Trnave podmienečne prepustil na slobodu. O podmienečné prepustenie Hossu požiadal po necelých troch rokoch vo väzení.

Podľa rozhodnutia súdu z 22. februára 2023 bude musieť Juraj Hossu nosiť monitorovací náramok a zdržiavať sa na adrese svojho bydliska medzi 21.00 až 5.00 h. Na súde povedal, že bude bývať u svojej sestry v bratislavskej Vrakuni, v neslávne známej bytovke prezývanej ako Pentagon.V najbližších troch rokoch bude podliehať dozoru probačného pracovníka a zároveň nesmie piť alkohol ani vycestovať do zahraničia. Probačný úradník ho môže kedykoľvek skontrolovať a overiť, či zákaz neporušil.V prípade porušenia pravidiel by sa vrátil do väzenia. Okrem pôvodného trestu by sa mu v prípade porušenia zákona započítal aj nový.