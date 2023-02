Sex len so súhlasom, LGBT páry by mali mať rovnaké práva. Slovenskí vedci predstavili pracovný zošit o sexuálnej výchove

Na svete je nový pracovný zošit určený pre ľudí vo veku 15 až 19 rokov. Týka sa partnerskej a sexuálnej výchovy a používať ho môžu gymnáziá či stredné školy. Dostupný je zadarmo online.

Pracovný zošit vypracoval autorský kolektív z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV). Pri tvorbe vychádzal z poznatkov a výsledkov vlastného trojročného výskumu zameraného na intímne vzťahy a kvalitu života mladých a dospievajúcich ľudí.

Úvodná strana pracovného zošita. Zdroj: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Učí mladých ľudí o vzťahoch a sexualite

Pracovný zošit ponúka šesť tematických celkov, ktoré zahŕňajú kľúčové oblasti partnerských vzťahov, ako napríklad súhlas a nesúhlas, odmietnutie či komunikácia, hovorí aj o sexuálnej orientácii či zdravom a bezpečnom sexe. Andrea Čierna, jedna z autoriek pracovného zošita, pre Refresher povedala, že je možné ho využiť v rámci aktuálne platných vzdelávacích programov.

Hoci sexuálna výchova ako predmet na školách nefiguruje, na Slovensku máme oficiálne predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ide o prierezový predmet, teda časti z neho sa riešia na rôznych hodinách povinných predmetov (zväčša biológia, náboženstvo a etika). To, ako jednotlivé témy školy zaradia do učebných osnov, ostáva v kompetencii škôl. Nový pracovný zošit by sa teda teoreticky mohol používať na hodinách etiky, hodí sa však napríklad aj na biológiu alebo na hodiny, na ktorých sa precvičujú komunikačné zručnosti.

Nájdeš v ňom rôzne aktivity, otázky k skupinovej diskusii a niekoľko videí (zvyčajne v angličtine, dostupné so slovenskými titulkami), ktoré hovoria o jednotlivých témach. Obsah aj jazyk videí je prispôsobený vekovej skupine. Pracovný zošit ľudí učí napríklad to, ako spoznať, či niekto chce alebo nechce mať sex a ako správne nasadiť kondóm. Niektoré úlohy pomáhajú nacvičiť si komunikáciu, iné ukazujú rozmanité romantické vzťahy a mladých vedú k diskusii o sexuálnej orientácii či právach LGBT+ ľudí.

Ukážka z pracovného zošita z prvej témy o súhlase a nesúhlase. Zdroj: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Cieľom pracovného zošita je prispieť k rozvoju kritického myslenia mladých ľudí, povzbudiť ich k práci v skupine a v bezpečnom prostredí im umožniť prípravu na riešenie praktických životných situácií. Obsah vychádza z aktuálnych vedeckých poznatkov o ľudských vzťahoch a sexualite, z výhod, ktoré systematická vzťahová a sexuálna výchova ľuďom prináša, no stojí aj na vlastnom výskume SAV.

Zošit zatiaľ distribuujú len pomocou sociálnych sietí, z facebookovej stránky ústavu sa šíri napríklad do učiteľských skupín. Čierna pre Refresher povedala, že ďalším krokom je získať tzv. ministerskú doložku. Je to schvaľovacia doložka, ktorou ministerstvo školstva označuje učebné materiály, ktoré sú odborne skontrolované a v súlade so súčasným vzdelávacím programom. Zošit by tak mohol byť oficiálne odporučený ako pomôcka pre stredné školy.

Školská výchova k partnerstvu a sexualite momentálne zaostáva za trendmi školskej etickej výchovy vyspelejších krajín. Do 20. februára sa pripomienkovalo nové kurikulum, ktoré spolutvorili aj odborníčky a odborníci z neziskovej organizácie Intymyta. Tá organizuje workshopy, poskytuje mentoring, vzdeláva mladých ľudí, učiteľov, lekárov, ale aj rodičov a pripravuje aj rôzne metodické materiály.

Vzťahová a sexuálna výchova pomáha predchádzať sexuálnemu obťažovaniu a násiliu (a to aj v online priestore), predchádza nechceným tehotenstvám a interrupciám u mladistvých, znižuje mieru šírenia prenosných infekcií a ľudia, ktorí ju absolvovali, sú tolerantnejší, rešpektujú hranice iných ľudí a lepšie sa vedia v prípade potreby aj brániť. Prečítaj si o nej viac v našej reportáži.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.