VIDEO: Muž v centre Bratislavy knockoutoval chlapíka, ktorý s kamarátmi začal konflikt. Mestská polícia zareagovala do pár sekúnd

Bratislavskí mestskí policajti urýchlene reagovali na oznámenie o agresívnej dvojici na Hurbanovom námestí, na ktorom došlo ku krátkej bitke. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„V prípade, ktorý sa odohral v pondelok po tretej ráno, sme prišli na miesto pár desiatok sekúnd po telefonáte. Za ten čas došlo k oplácaniu agresie a následne k hrubému útoku,“ uviedli policajti.

Zatiaľ nie je jasné, prečo ku konfliktu došlo, no zo zverejneného záznamu z bezpečnostných kamier sa zdá, že dve skupiny ľudí okolo seba iba prechádzali. Konflikt podľa záberov spustili traja muži, z ktorých jeden zozadu kopol do prechádzajúcej dvojice. Muž na kopanec zareagoval tak, že sa otočil k útočníkovi a udrel ho do hlavy, po čom spadol na zem.

Mestskí policajti na miesto konfliktu dorazili do pár desiatok sekúnd, vďaka čomu sa im páchateľa podarilo zaistiť priamo na mieste činu. Na ďalšie úkony už privolali štátnych policajtov, ktorí si útočníka prevzali.

„Zranenému mužovi sme poskytli predlekársku pomoc a odovzdali ho do rúk zdravotníkom, ktorí ho previezli do Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovu,“ uzavrela polícia v statuse.

