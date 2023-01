Polícia si zavolala priateľa nezvestnej Terézie, aby detailne opísal chvíle pred jej zmiznutím. Vyšetrovatelia hľadajú nové stopy.

OK

OK

Priateľ nezvestnej Terézie bol v utorok ráno vypovedať na polícii. Policajtov zaujímali detaily o tom, čo sa dialo v deň, keď mladá žena zmizla, a aká konverzácia predchádzala jej odchodu z priateľovho bytu, informuje portál tvnoviny.sk.

Policajti navštívili aj priateľov byt a zaistili v ňom viacero vecí, ktoré patria Terézii. Tie podľa priateľa môžu poslúžiť, ak budú policajti potrebovať odobrať vzorky jej DNA. Polícia teraz analyzuje kamerové zábery aj zábery z MHD.

Teréziin priateľ policajtom podľa vlastných slov podrobne opísal situáciu bezprostredne predtým, ako priateľku videl naposledy. „Podal som im ďalšiu rozsiahlu výpoveď, uviedol som im všetky časy, správy a nové informácie, ktoré sa nám podarilo zistiť,“ uviedol pre portál.

Terézia odišla po hádke s priateľom

Ako sme už informovali, pátranie je zatiaľ neúspešné a Teréziu aktuálne hľadajú na viacerých miestach, rovnako ako aj pri brehu Dunaja, keďže naposledy bola videná na Starom moste. Na moste zanechala kabát a svoje osobné veci.

Jej priateľ včera pre Refresher potvrdil, že sa s Teréziou pohádali a ona následne odišla z bytu. „Neodpisovala ani nedvíhala telefón, následne na to mi napísala, že sa nachádza na Starom moste, kde som našiel už len kabát, v ktorom bol telefón a peňaženka,“ vysvetľuje.

Správu so svojou polohou mu podľa neho Terézia poslala krátko pred ôsmou večer. Okamžite vyrazil za ňou, no keď na most dorazil, podľa odhadu okolo 20.13 h, už svoju priateľku nenašiel.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.