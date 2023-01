Umelá inteligencia ChatGPT spravila skúšky na medicínu. Dosiahla takmer 60-percentnú úspešnosť

Výskumný experiment ukázal, že umelá inteligencia ChatGPT je schopná absolvovať lekársku licenčnú skúšku v USA. Četbot vykazoval „strednú presnosť“ a pri skúškach sa s prehľadom pohyboval „v rozmedzí úspešnosti“, píše Medpage Today.

Umelá inteligencia ChatGPT, ktorú vyvinula spoločnosť OpenAI, je podľa výskumníkov schopná absolvovať všetky tri časti lekárskej skúšky. „ChatGPT dosiahol vo všetkých troch skúškach výsledky na hranici úspešnosti, alebo blízko nej, a to bez akéhokoľvek špecializovaného školenia či inej pomoci,“ skonštatoval tím vedcov, ktorý skúma spôsoby využitia umelej inteligencie na zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

ChatGPT, an artificial intelligence search tool, has passed the United States Medical Licensing Exam. pic.twitter.com/sK639Ih6PR