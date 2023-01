Slovenské autoškoly hlásia problém: Ceny kurzov sme oproti roku 2020 museli zdvihnúť o niekoľko stoviek eur

Autoškoly museli zvyšovať ceny kurzov. Nárast cien pohonných látok a prevádzkových nákladov podľa majiteľov znamenal, že zdražovanie bolo nutné. V roku 2020 stál kurz v autoškole v priemere 650 eur, momentálne je to takmer o 300 eur viac, píše RTVS.

„Momentálne máme cenu 940 eur, s tým, že my sme cenu kurzu postupne počas roka navyšovali vzhľadom na to, že nám rástli vstupy,“ informoval majiteľ autoškoly Vladimír Šandala. Napriek zdražovaniu necíti, že by to záujemcov o vodičský preukaz odradilo.

Meniť sa bude aj systém skúšania. Napriek tomu, že v Európe sa elektronicky skúša už viac ako 20 rokov, na Slovensku s touto formou testovania meškáme, a to aj napriek tomu, že ju máme vo vyhláške uvedenú od roku 2009.

So stúpaním ceny by však mala stúpať aj kvalita autoškôl, čo by malo zapríčiniť nižšiu nehodovosť na cestách. Podľa predsedu Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Jozefa Rohaľa je cieľom a záväzkom majiteľov autoškôl, aby sa zlepšil prístup konkrétnych prevádzkovateľov výcvikov a uchádzači si mohli vybrať čo najlepšie.

Autoškola. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

