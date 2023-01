Plyšák s menom a plyšák s fotkou online za pár minút

Roztomilé plyšové hračky s menom sú tu s nami už pekných pár desaťročí. Plyšák s fotkou či plyšák s menom sa najčastejšie objavuje ako prejav náklonnosti či darček z lásky. Medzi najobľúbenejšie mená pre plyšákov patria Teddy bear (plyšový macko) a plyšová ovečka Shaun. Postupom času si však svoje miesto medzi zvieratkami z plyšu našli aj plyšový zajačik, sob a žaba. Všetky tieto zvieratká nájdeš aj na Puppynatore a naviac si si ich môžeš prispôsobiť!

Plyšák s menom

Naše plyšové postavičky na sebe majú biele tričko bez potlače. Tento priestor slúži na to, aby sa z obyčajného plyšáka stal plyšák s menom. Ak nevieš, aké meno či nápis im naň dať, nižšie nájdeš zopár osvedčených tipov na mená pre plyšové hračky.

Plyšák s fotkou

Aby tvoj vlastný plyšák s fotkou vyzeral k svetu, je dôležité, aby fotka, ktorú chceš použiť, bola v dobrej kvalite. Niekoľko základných pravidiel na to, ako vytvoriť top plyšáka s fotkou, nájdeš o pár riadkov ďalej.

Plyšové hračky s menom

Naši spokojní zákazníci veľmi často nevytvárajú len jednu, ale rovno viaceré plyšové hračky s menom. Oplatí sa to najmä vtedy, keď chceš obdarovať viacero drobcov súčasne a nechceš, aby niekto niekomu závidel. :) Ideálny tip na rodinnú oslavu či Vianoce.

Tipy na nápisy pre plyšové hračky s menom

#1 Meno dieťatka + meno zvieratka

Je to schéma, ktorá funguje skvele. Príklad: obdarovaný drobček sa volá Peter a darčekom pre neho je plyšový macko. Keď spojíš tieto dva elementy, výsledný nápis na mackovom tričko je Peťkov macko. Jednoduché a perfektné!

Na Puppynatore nájdeš tieto zvieratká:

Plyšová ovečka

Plyšový zajačik

Plyšový los

Plyšový macko

Plyšová žaba

Plyšová žirafa

#2 Nechaj o mene rozhodnúť dieťatko

My dospelí niekedy mená pre plyšákov príliš kombinujeme alebo sa snažíme, aby bolo všetko dokonalé a všetkým sa to páčilo. Detský svet je jednoduchší a fantázia detí neraz prinesie prekvapujúce nápady. Preto, k už tvoj drobec hovorí, nechaj ho vymyslieť vlastné plyšácke meno!

#3 Prezývka z lásky rovno na plyšáka

Ak je plyšový macko tvoj darček na Valentína, máš to o trochu jednoduchšie. Využi to, ako sa s partnerom vzájomne nazývate a nechaj toto meno potlačiť na plyšácke tričko. Plyšák s menom, ktoré je vyslovene vaším výtvorom, je lepší než obyčajná plyšová hračka.

Akú fotku by mal „nosiť“ tvoj plyšák s fotkou?

Plyšák s fotkou je rovnako personalizovaný darček ako plyšák s menom. Pri výbere fotky na niektorého z našich plyšákov je však treba mať na mysli pár vecí. Mala by to byť kvalitná fotografia, aby nebola pri zväčšení rozmazaná. Mysli tiež na to, že fotka by mala zachytávať jednu vec alebo jeden detail, a nie, napríklad, rodinný obed – plyšáci sú malí a fotografia tohto typu by sa na ich tričku stratila. Tu je zopár nápadov na to, ako by mohol vyzerať tvoj plyšák s fotkou:

#1 Plyšový macko s fotkou dieťaťa

Ak máš vtipný portrét svojej ratolesti, neváhaj ho využiť ako potlač na plyšáka. Nemusí to byť len darček pre dieťa, určite poteší aj mamičku či starých rodičov. Na tento typ plyšáka s fotkou sa najčastejšie využíva náš plyšový macík.

#2 Plyšový zajačik s fotkou rodičov

Každé dieťa si zaslúži svojho plyšáka. Zajačik z plyšu sa stane verným parťákom pri zaspávaní. A keď si predstavíš, že bude mať na tričku fotku ocka a maminky, je jasné, že bude tou najviac obľúbenou hračkou v celej domácnosti!

Plyšák s odtlačkom detskej rúčky

Toto je náš tajný tip. Napriek tomu, že plyšák s fotkou alebo s vlastným nápisom sú super tipy, máš u nás možnosť kúpiť si pekného plyšáka bez potlače. (Jednoducho si ho hoď do košíka bez tvorby vlastného dizajnu v online Kreátore, a je to.) Domov ti príde jedno z našich plyšových zvieratiek, a v tej chvíli sa zábava môže začať. Budeš potrebovať farby na textil a chuť svojho drobca tvoriť.

Natri rúčky farbami a nechaj ho spraviť odtlačok na plyšácke tričko. Tento nápad sa dá spraviť aj ako zábava pre celú rodinu. Plyšáka „poodtlačkujte“ všetci – mama, tato aj súrodenci, ideálne každý inou farbou. Samozrejme, podobne môžeš postupovať aj pri valentínskom plyšákovi s tým, že na ňom budú „len“ dva odtlačky.

Aké plyšové hračky s menom si vybrať?

Každá naša plyšová hračka je z kvalitného materiálu a všetky plyšové zvieratká si môžeš potlačiť fotkou, nápisom, menom alebo si vybrať plyšáka bez potlače. Rozhodni sa pre zvieratko, ktoré je tvojmu nezbedníkovi sympatické. Pri valentínskych plyšákoch u nás jednoznačne víťazí plyšový macko a plyšový zajačik, no na druhej strane, valentínska žirafa je ozaj originál!

