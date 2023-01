Pod falošnou identitou sa objednala do salónu krásy a dýkou pobodala partnerku expriateľa. Pokus o vraždu z lásky je na súde

Pred súd sa dostal hrozivý prípad, v ktorom sa mladá Bibiána pokúsila dobodať novú priateľku svojho bývalého priateľa. Hrozí jej 20 až 25 rokov alebo doživotie vo väzení, informujú Noviny.sk.

Mladá vysokoškoláčka sa ešte v lete pod falošnou identitou objednala do salónu krásy, ktorý Dominika vlastní. Po príchode do salóna sa pre Dominiku začal boj o život. Bibiána ju začala bodať obrovskou loveckou dýkou. „Bodla ma nožom do chrbta a do hlavy, trvalo to naozaj krátko,“ opísala situáciu Dominika. Útok našťastie prežila, aj keď bude mať traumu do konca života.

Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bola obžalovaná závislá od osoby bývalého priateľa. „Aj po ich rozchode mala veľmi intenzívny záujem o to, aby sa k nej vrátil, aj ho prejavovala,“ povedal. Obeť vraj mala šťastie, že prežila. „Poškodená sa veľmi intenzívne bránila a mala aj obranné zranenia na rukách. Vďaka tomu, že sa intenzívne bránila, neprišlo k dokonaniu samotného trestného činu,“ objasnil Lipšic pre TV JOJ.

Vyšetrovateľ obvinil mladú vysokoškoláčku z úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Pojednávanie však odročili až na 13. februára. „Senát Špecializovaného trestného súdu odročil hlavné pojednávanie z dôvodu, že obžalovaná ani obhajca nesúhlasili so skrátenou zákonnou lehotou na prípravu na hlavné pojednávanie,“ informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu.

