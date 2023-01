Zastrelím celú tvoju rodinu. Bohuslav, ktorý sa už dlhšie vyhráža záchranárom, zaútočil aj na novinára TV JOJ.

OK

Nezmyselné hovory plné nadávok a vyhrážok sa stali každodennou súčasťou práce operátorov tiesňových liniek. Bohuslav im dlhodobo adresuje štipľavé slová, nadávky a dokonca sa aj vyhráža. Po novom si slovné napadnutie vypočul aj novinár z TV JOJ.

O kauze už vie aj policajný prezident, no napriek tomu telefonické šialenstvo pokračuje. V decembri na tiesňovú linku zavolal viac ako tisíckrát.

Štáb TV JOJ sa za Bohuslavom vydal osobne do garáže, kde sa zdržiava. Von z garáže nevyšiel, no zavolal im naspäť. V rozhovore s nimi okrem nadávok tvrdil, že na tiesňovú linku vyvoláva preto, lebo mu záchranári ubližujú. Vraj o tom má mať aj dokumenty.

„Hodím ti to do ksichtu a medzitým ťa dokopem. Áno, vyhrážam sa a čo? Cez telefón ty k*****o, ty chudák. Máš pocit ohrozenia? Áno? Nepoznám tvoje meno a kde bývaš, ty chudáčik,“ povedal Bohuslav. Po tom, čo TV JOJ odvysielala reportáž, sa veľa nezmenilo a telefonáty naďalej pokračujú. O prípade štáb TV JOJ informoval aj policajného prezidenta, ktorý sľúbil, že dá prípad preveriť.

„Budem kontaktovať krajského riaditeľa v tejto veci, v akom to je štádiu, či vo veci už náhodou nezačali trestné stíhanie. Takéto konanie nebudeme akceptovať, pretože blokuje 158-mičku, ktorá je tu naozaj pre iné veci,“ informoval štáb TV JOJ policajný prezident Štefan Hamran.

„Zastrelím celú tvoju rodinu. Pozabíjam všetkých. Ty primitívny k***t. Ty debil,“ nadával Bohuslav počas hovoru na linke 158. „Vnímam to veľmi negatívne a určite sa s tým vysporiadame. Uvidíme, v akom to je štádiu a nevylučujeme ani trestné stíhanie. Zdá sa mi to byť naozaj absurdné, aby niekto takýmto spôsobom obťažoval svojich spoluobčanov a vyhrážal sa im,“ dodal Hamran.

