Zelenského poradca odmietol Putinovo dočasné prímerie na Vianoce. Ničíme len okupantov, prímerie bude, keď odídete

Mychajlo Podoljak, vysokopostavený poradca ukrajinského prezidenta, odmietol výzvy Vladimira Putina na dočasné prímerie pri príležitosti pravoslávnych Vianoc. Píše o tom The Guardian.

Kremeľ predtým uviedol, že Putin nariadil svojmu ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby zaviedol 36-hodinové prímerie na celej frontovej línii na Ukrajine od zajtrajšieho poludnia do polnoci 7. januára.

Ukrajina „neútočí na cudzie územie a nezabíja civilistov“ a „ničí len príslušníkov okupačnej armády na svojom území“, napísal Podoljak na Twitteri. Uviedol, že dočasné prímerie bude možné len vtedy, keď Rusko opustí územie, ktoré na Ukrajine okupuje.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.