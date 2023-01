Dopravný podnik zrušil Ukrajincom bezplatné cestovanie v Bratislave. Informoval však o tom iba na webových stránkach

OK

OK

Utečenci z Ukrajiny, ktorí na Slovensko pricestovali, aby utiekli pred vojnou, ktorú začalo 24. februára 2022 Rusko, už od 1. januára nemajú nárok na bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Bratislave.



Dopravný podnik (DPB) však vykonal zmeny takým spôsobom, že sa o tom cestujúci v podstate nemali ako dozvedieť. Upozornil na to denník Pravda. Síce DPB zverejnil zrušenie cestovania zadarmo pre Ukrajincov na svojej stránke ešte 19. decembra, oznam bol takisto zverejnený na stránke Bratislava pre Ukrajinu. V električkách, autobusoch a trolejbusoch sa však podobný oznam nenachádza.



Podľa zistení Pravdy Ukrajinci informáciu o zmenách podmienok cestovania nenájdu ani na informačných paneloch na zastávkach bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Väčšina z nich tak o zmene pravidiel zrejme netuší. Od nového roka im môžu revízori udeliť pokutu najmenej 49,90 eura.



Výnimka na bezplatné cestovanie sa vzťahuje na ukrajinské deti vo veku do 18 rokov, respektíve na stredoškolákov (vrátane jednej sprevádzajúcej osoby). Je však potrebné, aby sa preukázali nielen dokladom o dočasnom útočisku, ale aj potvrdením o návšteve školy, a cestovať zdarma môžu iba počas školských dní, teda od pondelka do piatka.



Pravda oslovila DPB, ktorý sa vyjadril, že ponechať bezplatnú dopravu pre obyvateľov Ukrajiny aj naďalej nie je z dôvodu napätej rozpočtovej situácie, v ktorej sa samosprávy na Slovensku ocitli, možné. Dopravný podnik tiež pre denník pripomenul, že informáciu o zrušení bezplatnej dopravy mohli Ukrajinci nájsť okrem ich webu aj na stránke Bratislava.sk či v komunikačnej aplikácii Telegram.

Ilustračná fotografia. Zdroj: tasr

