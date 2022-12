McDonald’s otvoril prvú prevažne automatizovanú prevádzku. Aktivisti sa proti nej búria

OK

OK

Spoločnosť McDonald’s otvorila prvú prevažne automatizovanú pobočku v americkom štáte Texas. V reštaurácii rýchleho občerstvenia v blízkosti mesta Fort Worth ľuďom namiesto obsluhy naservíruje jedlo napríklad dopravníkový pás, informuje denník The Guardian.

Cieľom má byť zrýchlenie a spresnenie objednávok. Proti pobočke však protestujú tamojší aktivisti. Tí by od spoločnosti uvítali skôr to, aby svojim zamestnancom platila také peniaze, ktoré by sa vyrovnali aspoň životnému minimu.

Dávajú prednosť robotizácii, namiesto toho, aby zamestnancom riadne platili, hovoria kritici

Hovorca spoločnosti McDonald’s povedal pre denník The Guardian, že testovací koncept nie je plne automatizovaný a reštaurácia vraj zamestnáva tím ľudí porovnateľný s tradičnými pobočkami. Automatizovaná reštaurácia je menšia ako typický McDonald’s a zameriava sa skôr na zákazníkov na cestách než na tých, ktorí sa plánujú najesť vnútri.

Automatizácia obmedzuje interakcie medzi členmi tímu a zákazníkmi a využíva tiež vylepšené technológie, ktoré umožnia zamestnancom začať pripravovať objednávky skôr.

Podľa správy Inštitútu pre politické štúdiá z roku 2021 patrí McDonald’s medzi 300 verejných spoločností s najnižšími priemernými mzdami zamestnancov. Testovaná automatizovaná reštaurácia zároveň nahráva obavám, že by mohla robotizácia pripraviť o prácu ešte viac ľudí a úplne ich nahradiť.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.