K Zemi sa rúti ťažko identifikovateľný predmet, ktorý preletí naokolo len v tesnej blízkosti

Web Sputniknews.com informoval, že NASA spozorovala dva objekty rútiace sa vo veľkej rýchlosti smerom k našej Zemi. Prvým z nich je pomerne nedávno objavená kométa s názvom C/2016 U1 (NEOWISE), o ktorej máme informácie od októbra minulého roka. Aktuálne sa nachádza v blízkosti Slnka a je od nás minimálne o polovicu bližšie ako susedný Mars. Zaujímavejším predmetov je v danom prípade ale druhý objekt nesúci názov 2016 WF9 a aj on sa rúti veľkou rýchlosťou k našej domovskej planéte. S najvyššou pravdepodobnosťou by sa malo jednať buď opäť o kométu alebo asteroid. Neistotu u vedeckých pracovníkov vyvoláva fakt, že 2016 WF9 nereflektuje žiadne svetlo a chýba mu chvost typický pre kométy. Podľa pracovníka NASA Jamesa Bauera ide o kométu, ktorej už došlo "palivo" a teraz len tak letí vesmírom. Práve 27. februára, čo je o pár týždňov, preletí okolo Zeme vo vzdialenosti len 51 000 000 kilometrov. Síce to nie je ďaleko, ale astronómovia ubezpečujú verejnosť, že nám nehrozí žiadne riziko.

Bohužiaľ, pre obyčajných ľudí bude priam neviditeľný, pretože neodráža svetlo a bude ho ťažké pozorovať aj s kvalitnými ďalekohľadmi.