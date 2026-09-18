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Primátor Gbiel reagoval na podcast PRD. Priznal, že mesto neexistuje 👀
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dnes 18. septembra 2026 o 16:10
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Primátor Gbiel reagoval na podcast PRD. Priznal, že mesto neexistuje 👀

. Zdroj: YOUTUBE/ DUCKLOCK
. Zdroj: INSTAGRAM/ @MESTO_GBELY_OFFICIAL
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Náhľadový obrázok: Youtube/ Ducklock
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