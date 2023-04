Ruský vojak mal nožom odrezať hlavu Ukrajincovi. Internetom sa šíria desivé videá, ktoré vraj zachytávajú ruské zverstvá.

Bezpečnostná služba Ukrajiny v stredu oznámila, že začala vyšetrovanie v kauze videozáznamu, ktorý zachytáva, ako ruskí vojaci odrezávajú hlavu ešte živému ukrajinskému zajatcovi. Video koluje na internete od utorka a je zdieľané najmä na kontách ruských propagandistov.



Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá dodala, že nie je schopná preveriť pravosť týchto videozáznamov a nezverejní ani odkazy na ne.



Video zachytáva mužov vo vojenských uniformách s bielymi stuhami, zvyčajne používanými na identifikáciu príslušníkmi ruskej armády na Ukrajine, ako dekapitujú ešte živého muža oblečeného v uniforme s ukrajinskými rozpoznávacími znakmi.

Osoby zachytené v 1,5-minútovom videu majú tváre zakryté maskami. Jeden z nich vedie cez vysielačku rozhovor s ďalšou osobou a dáva pokyny druhému mužovi, ktorý nožom odrezáva zajatcovi hlavu.



Na záberoch vidieť aj to, ako dvaja ľudia ukazujú na kameru nepriestrelnú vestu s ukrajinskými znakmi. Na uniforme osoby, ktorá je zavraždená, vidno žltú stuhu, používanú ukrajinskou armádou.



Video zachytáva aj okolie miesta činu — kríky s jasnozelenými listami, takže je možné, že ide o záznam staršieho dáta. Podľa webu Rádia Sloboda (RFE/RL) mohlo vzniknúť vlani v lete.

Russians filmed a terrible video of brutal beheading of a captured Ukrainian soldier. This is yet another monstrous crime of russian army and a violation of all conventions and moral principles of humanity.



You have to realize that such thing should never happen in 21st century,… pic.twitter.com/JDGoGsfVlh