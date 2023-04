Prví Európania drogovali už pred 3 000 rokmi. V ostrovnej jaskyni našli historicky najstarší dôkaz užívania halucinogénov.

Obyvatelia územia, ktoré dnes patrí Španielsku, brali drogy už pred 3 000 rokmi. Prevratný dôkaz sa vedcom podaril získať analýzou prameňa vlasov, ktoré boli počas starovekých rituálov na ostrove Menorka zafarbené na červeno . Podľa BBC v nich našli stopy halucinogénnych drog, získaných z rastlín a kríkov, ktoré vyvolávajú delírium a halucinácie.

