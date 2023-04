Zabudni na Zelený štvrtok či Veľký piatok. Veľkonočné sviatky na Slovensku zásadne zmenili názvy, toto sú všetky nové označenia

Slováci si musia zvyknúť na nové názvy jednotlivých dní veľkonočných sviatkov. Zmeny názvov nastali na základe nového vydania Rímskeho misálu, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2022, ale množstvo ľudí tieto nové označenia ani nepostrehlo.

„Neznamená to, že zaužívané výrazy v slovenskom jazyku treba pokladať za nesprávne: vo vydaní misála pre anglicky hovoriaci svet nie je Maundy Thursday alebo Good Friday, ale Holy Thursday a Friday of the Passion of the Lord, pretože takto je to bližšie latinskému originálu,“ uviedol vlani vtedajší hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara pre TA3.

Staré názvy ako Zelený štvrtok či Veľký piatok bude zrejme väčšina ľudí používať aj naďalej, no v oficiálnej cirkvevnej komunikácii sa už používajú prevažne nové označenia.

Názvy sviatkov budú znieť takto:

Pôvodný názov Aktuálny názov Kvetná nedeľa Palmová nedeľa Zelený štvrtok Štvrtok svätého týždňa Veľký piatok Piatok utrpenia Pána Biela sobota Svätá sobota Veľkonočná nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Veľkonočný pondelok Pondelok vo Veľkonočnej oktáve Veľký týždeň Svätý týždeň

