Bývalý Putinov strážca opísal, ako sa šéf Kremľa chorobne bojí o svoje zdravie. Je na smrť vystrašený, stratil kontakt so svetom

Bývalý blízky spolupracovník Vladimira Putina a príslušník Federálnej služby ochrany Gleb Karakulov tvrdí, že ruský vodca už nie je príčetný. Uviedol to po tom, ako z krajiny utiekol do Kazachstanu.

Z exilu označil Vladimira Putina za vojnového zločinca a svojim bývalým kolegom odporúča, aby sa neriadili jeho príkazmi. „Je na vás, aby ste toto šialenstvo veľmi rýchlo zastavili,“ odkazuje im.

Karakulov tvrdí, že Putin stratil kontakt so svetom, posledných pár rokov žije v informačnej bubline a patologicky sa bojí o svoj život. „Cení si len svoj vlastný život a životy svojej rodiny a priateľov. Životy vašich rodín a priateľov ho nezaujímajú,“ cituje ho Daily Beast. Karakulov sa vyjadril aj k ruským občanom, ktorým odporúča, aby prestali sledovať kremeľskú propagandu o vojne.

V dlhom rozhovore pre The Dossier Center varuje, že dnešný Putin nie je zďaleka ten istý muž, s ktorým sa prvýkrát stretol v roku 2009.

Podľa Karakulova sa uzavrel pred svetom do informačného vákua a jeho pohľad na realitu sa tým zásadne skreslil. „Zdravý človek v 21. storočí, ktorý sa objektívne pozerá na všetko, čo sa vo svete deje, nehovoriac o tom, že dokáže aj predvídať vývoj aspoň v strednodobom horizonte, by nedovolil, aby k tejto vojne došlo,“ tvrdí.

“Now he has shut himself off from the world with all kinds of barriers, the quarantine, the information vacuum. His take on reality has become distorted," said Gleb Karakulov.https://t.co/M2F4hLVLzi