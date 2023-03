Na slovenských pumpách sa opäť menili ceny, šoférov nepríjemne prekvapili. Majitelia benzínových motorov nemajú dôvod na úsmev

OK

OK

Cena benzínu začala po dvoch týždňoch opäť rásť. Benzín na pumpách Slovnaft stojí 1,54 eura, na čerpacích staniciach Shell zase 1,549 eura. Nafta je momentálne oproti benzínu o cent lacnejšia. Na Slovnafte ju natankuješ za 1,533 eura a na Shell za 1,539 eura.

Slovenským motoristom sa už mohlo zdať, že benzín bude postupne pokračovať v poklese, no opak sa stal pravdou. Niekoľko dní to vyzeralo, že by cena benzínu mohla klesnúť pod hranicu 1,5 eura, pretože benzínu chýbal k pokoreniu tejto psychologickej bariéry iba niečo viac ako cent, lenže zamrznutá cena sa dnes opäť pohla smerom nahor.

V posledných týždňoch zamiešal kartami na trhu s pohonnými hmotami napríklad krach amerických bánk, po ktorom nastal mierny prepad cien. Teraz sa však podľa expertov situácia stabilizovala, a tak sa na slovenských pumpách opäť zdražovalo. Benzín tak opäť stojí viac ako nafta.

Zdroj: Refresher News

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.