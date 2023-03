Štát ponúka slovenským študentom unikátne štipendium. Zaplatí ti štúdium na najlepších univerzitách, ak splníš tieto podmienky

OK

Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už na tieto školy prijatí, sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka.

Termín na podanie žiadosti je do 2. mája. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Študenti môžu získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole.

„Štipendium je poskytované formou bezúročnej pôžičky, ktorá je odpustená v prípade, že jej poberateľ naplní svoj záväzok odpracovať tri roky vo verejnom sektore,“ vysvetľuje ministerstvo.

Najlepší z najlepších

„Podmienkou je, aby vysoké školy, na ktorých sa študenti uchádzajú o štúdium, sú prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa umiestnili v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 do 200. miesta vrátane alebo v rebríčku RePEc do 200. miesta vrátane,“ spresnil rezort školstva.

V tomto roku sa výber uskutočňuje na 25 možných pozícií. „Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach, ako je ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika,“ dodal rezort školstva.

