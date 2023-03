Kollár a Pellegrini budú naďalej veselo prispievať na Tiktok, takto odpovedajú na bezpečnostné hrozby

OK

Politické strany Sme rodina, Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD zatiaľ neprestávajú používať aplikáciu Tiktok určenú na zdieľanie videí.

Národný bezpečnostný úrad sa venoval Tiktoku vo forme odporúčania ešte v lete roku 2020, kde pomenoval aj riziká súvisiace s jeho používaním. Niektoré inštitúcie či krajiny používanie aplikácie obmedzujú. Argumentujú práve bezpečnostnými rizikami. Na Tiktok upozornilo zamestnancov aj Ministerstvo vnútra SR.

„Sme za to, že by sme mali prikladať vážnosť každej bezpečnostnej hrozbe. Avšak aktuálne nemáme relevantné dôkazy o tom, že je to naozaj tak. A preto si náš stranícky účet zatiaľ ponecháme. Ak sa tieto špekulácie potvrdia a kompetentné orgány k tejto situácii dajú jasné stanovisko, urobíme potrebné kroky,“ uviedla Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina.



„Vzhľadom na to, že strane Smer-SD sa na tejto platforme mimoriadne darí, vďaka čomu si cestu k sociálnej demokracii našla aj mladšia generácia, je úsmevné, že sa zrazu hovorí o zrušení Tiktoku,“ komentoval hovorca strany Ján Mažgút.

Tiktok medzičasom zakázal už aj Európsky parlament, ktorý sa obáva, že aplikácia posiela citlivé informácie o používateľoch do Pekingu. Rovnaké rozhodnutie už spravili Európska komisia aj Rada Európskej únie.

Podľa Pellegriniho nie je problémom len Tiktok

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini si myslí, že bezpečnosť nemusí byť problém iba Tiktoku. Aj iné aplikácie podľa neho môžu obsahovať elementy, ktoré umožnia správcom aplikácií vykonávať rôzne aktivity, o ktorých nemusíme vedieť.

„Vo svojom mobile takúto aplikáciu ako politik používam, ale cez svoj mobil nevstupujem do žiadnych štátnych systémov ani do iných vecí, ktoré si vyžadujú primeranú ochranu,“ skonštatoval.



Slovenská informačná služba pre TASR potvrdila, že využívanie populárnej platformy je s ohľadom na jej predpokladané napojenie na cudzie vládne inštitúcie a nejasný rozsah a účel spracovávaných údajov už dlhodobo diskutovanou témou v odborných kruhoch.

