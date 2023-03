Žena, ktorej sa na kapote vyhrážal agresor, od neho dostala ešte aj „hlavičku“. To najhoršie kamery nezachytili.

Polícia Slovenskej republiky v sobotu na Facebooku informovala, že 48-ročný muž, ktorý v piatok v Bratislave kľačal na kapote auta a nahnevane mlátil stieračom do čelného skla, pričom sa vyhrážal žene vo vnútri vozidla, má na krku štyri trestné činy.



TV Noviny oslovili ženu, ktorá s agresorom sedela v aute a vypočula si hrubé urážky a vulgarizmy. Napokon pokračovala v jazde počas toho, ako sedel na kapote. Uviedla, že vraj to najhoršie, čo sa v piatok stalo, nie je vôbec zachytené na videu.



Ozrejmila, že celému incidentu predchádzala hádka na parkovisku. Podľa jej slov ju muž nútil k tomu, aby s ním chodila do obchodov a kradla. Keď odmietla, dostal amok. Zamkla sa v aute a trúbila, no nikto jej nepomohol.





Keď ustúpil, rozbehla sa s autom preč, ale na semaforoch ju dobehol. „Ja som sa aj tak rozbehla s autom a myslela som si, že keď ho chvíľu budem voziť, tak sám radšej zoskočí,“ prezradila vystrašená žena. Nakoniec s autom predsa len zastala a pustila muža dnu. To už však na videu zachytené nie je. „Hneď mi dal ‚hlavičku‘ a začal búchať po palubovke,“ objasnila žena.



Podľa polície sa jej agresor vyhrážal aj po tom, ako na miesto prišli viaceré policajné hliadky. Policajti obe osoby predviedli na príslušný útvar Policajného zboru, pričom muža umiestnili do cely policajného zaistenia.













