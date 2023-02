Na Slovensku sme v nedeľu večer mohli pozorovať polárnu žiaru. O tomto čase ju budeš môcť pozorovať aj dnes v noci.

OK

Na Slovensku bolo možné v noci z nedele na pondelok pozorovať polárnu žiaru v ružovočervených tónoch. Jej pozorovanie voľným okom však bolo mimoriadne náročné, no na oblohe sa objavovala okolo 23.00 h.

Pre strednú Európu je tento jav pomerne nezvyčajný, pričom tentokrát ho zapríčinila geomagnetická búrka. Polárnu žiaru pozorovali aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Belgicku a v Nemecku, píše iMeteo.

Polárna žiara nebola viditeľná iba v Európe, ale aj v mnohých štátoch USA, a to dokonca aj v stredných zemepisných šírkach, kde tento úkaz nie je veľmi bežný.

Polárnu žiaru bude možné pozorovať aj v noci z pondelka na utorok, pričom viditeľnosť by mala byť ešte lepšia vďaka bezoblačnej oblohe. Žiara by sa na oblohe mala mihnúť okolo polnoci až do tretej rána.

Zdroj: Idókép

