Košický lekár chcel pílou podrezať hrdlo vlastnej šéfke: Urobím to s prestávkami, aby som si vychutnal, ako reve, písal kolegyni

Lekár košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura sa nebezpečne vyhrážal svojej šéfke. Okresný súd vzal obvineného do väzby, kde budú odborníci z odboru psychiatrie v rámci vyšetrovania skúmať jeho duševný stav, píše Korzár.

Obvinený sa dopustil trestného konania, keď na služobnej ceste posielal kolegyni z nemocnice správy, v ktorých sa vyhrážal, že zabije svoju šéfku: „Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu.“

Po tejto správe poslal ešte jednu, v ktorej dopodrobna opisoval, akým spôsobom by sa jej najradšej zbavil: „Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?“

Obvinený mal podľa svedkov nosiť do práce zbraň a vyhrážať sa, že niekoho zabije. Podľa jeho kolegov bol veľmi nevyspytateľný a často mal samovražedné vyjadrenia. Ak odborníci skonštatujú, že je za svoje správanie zodpovedný, hrozí mu za prečin nebezpečného vyhrážania väzenie do jedného roka.

