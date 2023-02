Pseudoveštice sľubovali úradníčke v Šarišských Michaľanoch návrat priateľa, vylákali 1,3 milióna. Nepríčetná nebola, tvrdí Radovan.

Účtovníčka Zuzana C. používala pre pseudoveštice svoje peniaze a peniaze z úradu v Šarišských Michaľanoch, kde pracovala. So zdrojmi pre podvodníkov jej však pomáhal aj bývalý priateľ Radovan. Ide o paradoxnú situáciu, keďže žena od neho vylákala peniaze pre veštice, aby ju utvrdili v tom, že sa k nej Radovan vráti. Muž teraz príbeh zo svojej perspektívy vyrozprával pre denník Korzár.

V ňom opísal, ako aj od neho Zuzana pýtala peniaze s výhovorkou, že deti potrebujú oblečenie či nový nábytok. Radovan jej peniaze vždy poslal, no keď si na Facebooku prečítal konverzáciu Zuzany s vešticou, bolo mu jasné, kam všetky jeho peniaze išli.

Radovan si nemyslí, že žena bola nepríčetná. Účtovníčka sa so súdom ešte minulý rok dohodla na splátkovom kalendári. V uznesení je napísané, že dlžníčka bude škodu postupne splácať mesačnými splátkami vo výške 100 eur v lehote do 15. 1. 2042. To znamená, že Zuzana do svojho dôchodku splatí 24 000 eur. Výška škody je však takmer 1,3 milióna. Ak by mala Zuzana po sto eur splácať svoj dlh, vyplatila by ho o 1 077 rokov.

„Dodnes tomu nerozumiem, ako sa mohla takýmto spôsobom namotať, ešte keď od nej pýtali takéto peniaze. Mohla to kedykoľvek stopnúť a prestať s tým. Posielala im dobrovoľne peniaze, čo vyplýva z tej komunikácie. Podľa mňa nebola nepríčetná. Psychické problémy určite má. Je sama, nezvláda tú situáciu, myslím, že aj matka na ňu tlačí, aj v tom to väzí. A chápem, že ak by mala ísť sedieť, tak by tam neprežila ani týždeň,“ povedal pre Korzár.

Polícia však prípad účtovníčky už uzavrela. Podľa policajtov bola účtovníčka v čase spáchania podvodu nepríčetná. Za spreneveru viac ako milióna eur tak Zuzana C. nebude stíhaná.

