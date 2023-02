Slovák v NATO Bátor: Ak by Rusi použili jadrovú zbraň, prekročia všetky červené čiary. NATO cielene nehovorí, ako by reagovalo

Fanúšik suchého aj drsného humoru a súčasne glosátor úradníckeho života Peter Bátor pôsobí už dva roky v Bruseli ako slovenský veľvyslanec pri NATO. Preslávil sa instagramovým účtom, ktorý vznikol ako stávka, že sa dá preraziť aj s najhoršími fotkami a prvoplánovým textom.

Podcaster, netradičný influencer a milovník spinkovania či zošívania v minulosti radil prezidentke Zuzane Čaputovej aj jej predchodcovi Andrejovi Kiskovi.

Funkcia veľvyslanca pri NATO znie honosne i tajomne...

Znie. Sám v tom však veľa tajomstva nevidím. O veciach, o ktorých môžem, hovorím verejne. O tých, o ktorých nemôžem, zas hovorím, že o nich nemôžeme rozprávať.

Skúste laikovi vysvetliť svoju prácu.

Som zástupca Slovenska v NATO a tam presadzujem naše národné záujmy. Nie som len veľvyslancom v Aliancii, ale snažím sa byť aj hlasom NATO na Slovensku a zrozumiteľne sprostredkúvať, čo sa tam deje. Sme niečo ako ambasáda, akurát nie pri štáte, ale pri medzinárodnej organizácii.

Ešte donedávna u nás panoval zlozvyk, že slovo NATO sa ani nespomínalo, lebo vzbudzovalo negatívne vášne a mnohí sa báli, že tým prídu o svoje politické preferencie. V každom prípade ja o NATO rozprávam veľa a rád. Je to potrebné.

Z instagramového influencera sa vykľul podcaster. Ako dlho vám trvalo, kým ste prišli na názov relácie Daj NATO?Pôvodne sme sa mali volať Bomby z NATO. Keď sa začala vojna na Ukrajine, pochopili sme, že to je príliš provokatívne. S názvom Daj NATO prišiel môj kolega Michal. Chcel, aby sme si v každom diele ťapli.

S podcastom sme začali v polovici roka 2022, aj keď sme ho plánovali už v januári. Potom sme museli plány zmeniť, lebo na rozdiel od mnohých sme videli, že riziko vojny je naozaj veľmi vysoké. Spustenie sme posúvali, keďže sme o bezpečnosti chceli komunikovať ľahko a s humorom a vedeli sme, že počas vojny to bude nielen zložité, ale aj veľmi citlivé. Nakoniec sa nám nejako podarilo nájsť rovnováhu.

Kvôli podcastu dnes trocha zanedbávate profil s takmer 23 000 followermi na Instagrame, ktorý vás katapultoval ku sláve.Vážim si, že tam ľudia ostávajú, aj keď je obsahu často málo. Profil vznikol ako „uletený“ projekt a bola to skôr stávka, že sa dá preraziť aj s najhoršími fotkami a prvoplánovým textom. Funguje to tak dodnes, aj keď dnes profil využívam už aj na vážnejšiu agendu.

Veľmi si vážim každého, kto ma sleduje. A naozaj sa snažím každému, kto mi napíše, odpísať. Ale mojím cieľom nie je naháňať followerov za každú cenu. Keď mi po prvom livestreame po začiatku vojny pribudlo asi 4 000 ľudí za pár dní, mohol som v tom pokračovať každý druhý deň. A bol na to aj dopyt. Nezdalo sa mi však etické priživovať sa na vojne a najmä na strachu druhých.

Niektorí si myslia, že ste vtipný, neviem prečo...

Ani ja.

Je tento „údajný“ humor obranný mechanizmus či spôsob vyrovnávania sa so sivou realitou?

Mám rád humor, hoci ako úradník sa musím držať na uzde. Humor, ktorý ma baví najviac, je totiž na hranici alebo až za ňou. Vychutnávam si ho skôr v súkromí.

Keď nad tým premýšľam, do istej miery humor využívam ako obranný nástroj. Práca je niekedy náročná, vyčerpávajúca a trvá nekonečne dlho. Je to preto spôsob, ako prežiť bez toho, aby vás to úplne fyzicky aj psychicky nezhltlo. Keď si z práce a v práci robíte žarty, je to zábavnejšie a ľahšie sa to znáša. Lebo aj tak ju nakoniec musíte urobiť. Bol som taký na každom pracovisku a myslím, že svoje si zažili asi všetky moje bývalé šéfky, šéfovia aj

kolegovia.

Humor však nemôže byť obranná stratégia Slovenska. Ak by mal ten môj chrániť republiku, boli by sme na tom fakt zle.

Má Zuzana Čaputová zmysel pre humor?

Do istej miery áno. Niekoľkokrát sa mi aj ju podarilo rozosmiať.

Aká je v tomto smere atmosféra v NATO?

Je to veľmi formálne prostredie, no našiel som si aj zahraničných kolegov, ktorí rozumejú, že sa dá pracovať s humorom. Niekedy sa musím krotiť, ale už sa mi podarilo poznámkami rozosmiať aj celú Severoatlantickú radu. Aké vyššie ambície, ako rozosmiať jeden z dvoch najmocnejších bezpečnostných orgánov na svete, ešte môžem mať?

Istotne vám neuniklo, že USA zostrelilo niekoľko letiacich objektov. Môžete špecifikovať, o aké UFO išlo?Ďakujem za vôbec nie sugestívnu otázku. Keď sa ma na to minule pýtali kamaráti, povedal som im, že je v USA skrátka sezóna zostreľovania objektov.

